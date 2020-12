Suisse – Italie : Retour à la normale pour le trafic régional ce week-end

Lors d’un appel, les deux ministres suisse et italien en charge des transports se sont accordés sur la nécessité d’assurer la continuité du transport de passagers entre les deux pays.

Le trafic ferroviaire pourrait déjà reprendre ce week-end entre la Suisse et l’Italie.

Le trafic ferroviaire devrait reprendre entre l’Italie et la Suisse. C’est le résultat de l’appel mercredi entre la ministre italienne des Infrastructures et des Transports, Paola De Micheli, et la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.