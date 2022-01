Armée – Retour à l’enseignement à distance pour les écoles de recrues

Connaissances de base et entraînement sportif à la maison

«Avec l’enseignement à distance, les recrues peuvent s’approprier des connaissances de base théoriques du domaine militaire et du quotidien à l’armée et effectuer un entraînement sportif prédéfini», explique l’armée. «Le résultat de l’apprentissage sera vérifié après l’entrée au service», prévient-elle encore. Les jours passés en enseignement à distance (qui implique environ six heures d’autoformation par jour et quatre heures d’entraînement sportif par semaine) seront entièrement imputés en tant que jours de service. «Cette solution permet à l’armée non seulement de veiller à la fois à préserver la santé des militaires et à ne pas surcharger les services sanitaires, mais aussi à garantir l’instruction», conclut-elle.