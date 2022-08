J. K. Rowling pas dans Retour à Poudlard: la raison

Épisode spécial : «Retour à Poudlard»: pourquoi J. K. Rowling était absente

J. K. Rowling est devenue riche et célèbre grâce à Harry Potter.

Et alors que l’on croyait qu’elle avait été écartée du tournage à cause des ses propos jugés transphobes, la Britannique de 57 ans a expliqué la véritable raison de son absence à Graham Norton sur Virgin Radio. «On m’a demandé d’y participer. J’ai décidé que je ne voulais pas le faire. Je pensais, à juste titre, qu’il s’agissait plus des films que des livres», a-t-elle affirmé.