HBO Max : «Retour à Poudlard»: voici la bande-annonce

Après des affiches et un teaser, HBO Max a dévoilé les premiers extraits de l’émission spéciale pour les 20 ans du premier «Harry Potter».

Enfin! Plus d’un mois après avoir annoncé qu’elle diffuserait une émission spéciale réunissant une grande partie du casting de «Harry Potter» pour les 20 ans de la sortie du premier film de la saga et proposé un trailer , la plateforme HBO Max a dévoilé une véritable bande-annonce du programme.

Et si les fans des aventures du sorcier étaient déjà impatients de découvrir «Retour à Poudlard», il y a fort à parier que ces images n’ont fait qu’augmenter leur excitation. On y voit notamment Emma Watson (qui incarnait Hermione) retourner sur le quai 9 ¾, les acteurs se retrouver dans les décors des longs métrages, évoquer leurs souvenirs et des anecdotes de tournage.