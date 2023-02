Test : Retour angoissant dans l’enfer intersidéral de «Dead Space»

Certainement titillé par les ventes insolentes des remakes de «Resident Evil» par Capcom, l’éditeur américain Electronic Arts a décidé de ressusciter «Dead Space», une référence dans les jeux spatiaux horrifiques commercialisée en 2008. On retrouve donc l’ingénieur Isaac Clarke et ses acolytes du Kellion en train d’explorer l’USG Ishimura, un gigantesque vaisseau spatial minier à la dérive.

Transformée en véritable cimetière à cause de créatures hostiles, les Nécromorphes, cette épave est le théâtre d’une expédition fascinante et surtout frissonnante, où Isaac doit utiliser et améliorer ses outils afin de les transformer en armes pour espérer survivre et découvrir la vérité sur les origines de cette calamité.