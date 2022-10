Royaume-Uni : Retour anticipé du ministre des Finances à Londres en pleine crise de confiance

Kwasi Kwarteng, qui se trouvait à Washington pour les réunions annuelles du FMI et de la banque mondiale «est sur le trajet du retour», a confirmé le Trésor britannique, à l’AFP, indiquant qu’après «des réunions fructueuses» il devait «continuer le travail sur le plan budgétaire de moyen terme», dont la présentation est prévue le 31 octobre.

Son plan budgétaire annoncé le 23 septembre et qui prévoit des dizaines de milliards de baisses d’impôts sans financement clair a déstabilisé les marchés, fait chuter la livre et profondément affaibli le gouvernement de la Première ministre Liz Truss, certains élus de son parti évoquant même son remplacement après 38 jours au pouvoir.

«Faites-le maintenant»

«Nous avons atteint un stade où nous avons besoin d’un signal très puissant vers les marchés (pour montrer que) la crédibilité budgétaire est fermement de retour», a-t-il déclaré sur la BBC. «Faites-le maintenant», a-t-il conseillé au ministre des Finances «et assurez-vous que ce soit significatif, ferme, audacieux et convaincant».

«Idée désastreuse»

Alors que le congrès conservateur avait déjà été marqué au début du mois par les tensions et dissensions internes, certains élus conservateurs évoquent désormais en privé des noms pour remplacer Liz Truss. Un ticket Rishi Sunak-Penny Mordaunt, deux candidats battus par Mme Truss dans la course à Downing Street, serait évoqué, selon la presse. M. Sunak, ancien ministre des Finances, était le candidat préféré des députés conservateurs, mais la décision finale revenait aux membres du parti, qui ont élu Mme Truss, début septembre, laquelle a ensuite écarté du gouvernement le camp Sunak.

Les Britanniques, confrontés ces dernières semaines à des taux d’emprunt immobilier qui montent en flèche, perdent confiance et patience. 50% veulent que le parti conservateur remplace Mme Truss. Près de la moitié (43%) des électeurs ayant voté pour le parti conservateur lors du dernier scrutin veulent aussi un nouveau Premier ministre. 66% pensent que les membres du parti ont fait le mauvais choix, selon un sondage YouGov pour The Times, publié jeudi soir.

Vendredi matin, Downing Street ne semblait prêt à aucune inflexion et le secrétaire d’Etat au commerce, Greg Hands, a affirmé qu’il n’y avait «absolument aucun plan pour changer quoi que ce soit» dans le mini-budget. «La Première ministre et le ministre des Finances sont absolument déterminés à coller à leur plan de croissance», a-t-il dit sur la radio LBC. «Changer de leader serait une idée désastreuse politiquement et économiquement», avait aussi averti jeudi, le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly.