Libye : Retour au calme après des combats ayant fait au moins 32 morts

Si le calme est revenu dimanche à Tripoli, les dégâts des combats sanglants qui ont eu lieu de vendredi à samedi soir sont importants et visibles partout, avec de nombreux bâtiments criblés de balles et des dizaines de voitures calcinées. Six hôpitaux ont été touchés par les frappes. Les affrontements entre groupes armés dans la capitale libyenne ont fait au moins 32 morts et 159 blessés.