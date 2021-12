Transports publics : Retour au port du masque obligatoire sur les quais et aux arrêts de bus?

Les entreprises de transports publics demandent la réintroduction de cette mesure qui avait été appliquée au printemps dernier. L’OFSP fait la sourde oreille. Pour l’instant.

Souvenez-vous: au printemps dernier, tout le monde devait porter le masque aux arrêts de bus ou sur les quais des gares. Mais fin juin, avec la diminution des cas de Covid, la Confédération avait abandonné cette mesure, tout comme l’obligation de porter le masque à l’extérieur. Hic: aujourd’hui, le nombre des contaminations explose. Du coup certains cantons, comme Berne et St. Gall, ont réintroduit le port du masque aux arrêts de bus. Le secteur des transports publics va plus loin et demande que cette obligation soit étendue à tout le pays.