Aujourd’hui, on vous emmène du côté de Fribourg faire le tour des remparts de la ville: dépaysement temporel garanti. Parfois, on peut se croire de retour à la fin du Moyen Âge. La balade permet de voyager entre le XIIe et le XVe siècle, période de construction des fortifications de la cité. La visite complète dure trois heures et comporte un nombre innombrable de marches pour accéder aux divers monuments. Pour ne pas se perdre, un petit passage à l’Office du tourisme permet de se munir d’un plan gratuit. Tout l’ouvrage n’a pas survécu au passage du temps, mais les vestiges sont appréciables. Ils constituent le plus grand ensemble d’architecture médiévale en Suisse. Aujourd’hui, il comporte onze tours, la forteresse du Belluard (une pièce de fortification pour l’artillerie), et 900 mètres de murailles. Ces édifices sont accessibles du 1er juin au 1er novembre depuis trois ans. Cette nouveauté a rencontré un franc succès, puisqu’en 2019, les remparts ont été arpentés par plus de 40’000 personnes.