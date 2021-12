Covid-19 : Retour aux visites limitées dans les hôpitaux neuchâtelois

Face à la progression du variant Omicron, le réseau hospitalier neuchâtelois a décidé de prendre des mesures supplémentaires pour protéger patients et collaborateurs.

Dès jeudi 30 décembre, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) limitera les visites aux patients hospitalisés à une seule personne de contact et celles-ci ne seront possibles qu’à partir du 4e jour d’hospitalisation, puis tous les 3 jours (jour 4 – jour 7 – jour 10, etc.) pour une durée de 30 minutes.

Les horaires des visites, entre 14h et 17h, et les modalités d’inscription restent inchangés: les proches devront s’inscrire en téléphonant et recevront, après un contrôle de la demande, un SMS de confirmation indiquant la date, l’heure de début et de fin de la visite. Pour éviter les retards, chacun est prié de se rendre aux accueils 15 minutes avant le début effectif de la visite. Le SMS de confirmation devra être présenté pour pouvoir entrer dans l’hôpital. Les proches qui n’ont pas de téléphone mobile seront inscrits sur une liste transmise à l’accueil de chaque site.