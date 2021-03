L’événement est symbolique pour les fans de «Dota 2»: après une année blanche en raison de la pandémie, le tournoi Major de Singapour a pris ses quartiers dans la mégalopole asiatique ce week-end, et ce jusqu’au 4 avril. Avec à l’affiche les meilleures équipes mondiales du jeu de Valve, il s’agit de la première compétition en présentiel depuis mars 2020. Le fait que celle-ci se déroule dans un hôtel de luxe fermé au public n’a toutefois pas empêché le virus de donner des sueurs froides aux organisateurs et aux structures.

Défi organisationnel

À peine deux jours avant le début des hostilités, les Ukrainiens de Na’Vi et les Sud-Américains de Beastcoast ont ainsi annoncé leur retrait du tournoi à cause de contaminations et de cas-contacts au sein de leurs teams. D’autres formations comme T1, Neon Esports et Nigma ont, elles, dû opérer des changements de dernière minute pour les mêmes raisons. Enfin samedi, c’est un membre du staff qui était testé positif.