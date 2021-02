Aviation : Retour dans les années 1980

Le nombre de passagers dans les aéroports suisses a chuté de 72% l’an dernier par rapport à 2019. Un tel niveau n’avait plus été observé depuis une quarantaine d’années.

En 2020, les aéroports suisses ont enregistré 16,5 millions de passagers arrivants ou partants dans le trafic de ligne et charter. Ce chiffre comprend aussi bien les voyageurs au départ et à l’arrivée de la Suisse que les personnes en transit.

Cela représente une baisse de 42 millions ou 72% par rapport à 2019. Un niveau aussi bas n’a plus jamais été enregistré depuis les années 1980, relève l’Office fédéral de la statistique, vendredi.

Les chutes les plus marquées s’observent en avril (-99,4%), mai (-98,9%) et juin (-94,6%), lors des fermetures des frontières et des confinements stricts dans de nombreux pays en raison de la pandémie de coronavirus. Tous les aéroports sont concernés.