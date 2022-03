Kim Kardashian face à un bad buzz

Kim Kardashian : Retour de flammes après une interview

Kim Kardashian a livré sa recette pour être une femmes d’affaires à succès. Sa sortie a estomaqué ses fans.

C’est une petite phrase, lâchée dans une longue interview pour «Variety», qui a mis le feu aux poudres. Kim Kardashian, businesswoman accomplie et officiellement divorcée de Kanye West, a livré sa recette pour avoir du succès: «J’ai le meilleur conseil pour les femmes dans les affaires: levez votre putain de cul et travaillez. On dirait que personne ne veut travailler de nos jours». Twitter s’est rapidement enflammé, après que le magazine a posté cette la citation de Kim, récemment choquée par un clip de son ex-mari.

Un tweet d’une ex-employée de la star de 41 ans a notamment été massivement relayé. «J’étais une éditrice sur l’app de Kardashian, à Los Angeles, en 2015. Je bossais nuit et jour ainsi que les week-ends. Je ne pouvais m’offrir que des produits provenant du magasin 99 Cents Only (ndlr: chaîne de hardiscount). On m’a qualifiée de «malade» plus d’une fois parce que je ne pouvais pas mettre d’essence dans ma voiture pour me rendre au bureau. Et j’ai été réprimandée pour travailler en freelance en parallèle de ce job», a raconté une certaine Jessica DeFino, ajoutant un cœur plein d’ironie à son post. D’autres tweets sont tout aussi savoureux face à une certaine arrogance de Kim: «Oui Kim, les gens sont fatigués de travailler plus de 30 heures par semaine pour gagner le 1/920e de ce que tu gagnes en ne faisant rien et en mettant ton nom sur un produit que quelqu’un d’autre a développé», «Si toutes les femmes avaient une garde d’enfants à temps plein, plusieurs employés qui bossent pour elles ainsi que des personnes pour s’acquitter des tâches quotidiennes, ces femmes pourraient «lever leur cul» et accomplir autant que toi».

D’autres internautes encore se sont moqués de cette sortie d’une femme qui n’a jamais manqué de rien et qui est «née avec une cuillère en argent dans la bouche». «Si seulement nous pouvions tous grandir riches avec des parents influents et ensuite dire aux personnes moins chanceuses qu’elles doivent travailler plus dur», «Elle est née avec des millions. Elle et ses sœurs ont transformé cela en milliard. Elle pourrait se permettre d’échouer encore et encore et encore, elle serait toujours plus riche que la majorité du monde. Cette phrase d’une femme déconnectée est risible», peut-on lire. Une utilisatrice a également ironisé en donnant la définition du mot anglais «richsplaining»: «C’est quand une personne qui n’a pas connu la pauvreté te donne des conseils condescendants sur la manière de sortir de la misère.»