Sport et politique : Retour de la boxe professionnelle à Cuba après 60 ans d’absence

Interdit en 1962, le sport professionnel avait été aboli à Cuba. Après le baseball, le volleyball et le basket, c’est au tour du noble art d’être à nouveau autorisé.

Le Cubain Andy Cruz lors des Jeux de Tokyo, alors que la boxe pourrait ne plus être au programme des JO 2028.

«Cela fait depuis trois ans et demi que nous travaillons sur un contrat qui corresponde vraiment à la philosophie du sport cubain, en ce qui concerne l’insertion de nos boxeurs à la boxe professionnelle», a-t-il déclaré à la télévision d’Etat.

Quatre athlètes ont déjà signé

«Dans une première étape, on fera participer une équipe de cinq ou six boxeurs, en Europe ou en Amérique latine, qui ensuite rentreront à l’école cubaine de boxe», a précisé M. Puig, ajoutant que quatre boxeurs cubains avaient déjà signé des contrats de quatre ans.

«C’est un privilège d’être parvenu à cet accord historique avec les autorités sportives de Cuba, qui marquera un avant et un après dans la boxe», a souligné dans un communiqué, Gerardo Saldivar, président de Golden Ring Promotions.

Sport professionnel aboli en 62

Dans le sillage de la révolution menée par Fidel Castro, Cuba avait aboli le sport professionnel en 1962 avant d’y faire un retour timide, pour certains sports comme le baseball, le volleyball et le basket, en 2013.

La boxe, elle, avait pu débuter en 2014 les compétitions en niveau semi-professionnel, via l’équipe locale des «Dompteurs de Cuba» qui participe aux World Series of Boxing (WSB). Elle a remporté trois des cinq éditions auxquelles elle a participé, dont la dernière en 2018.

Sur le ring, l’île caribéenne a longtemps été imbattable chez les amateurs, avec dans sa besace 80 titres mondiaux et 41 olympiques... même si, au fil des ans, elle a souffert de nombreuses désertions de boxeurs partis chercher ailleurs un meilleur avenir.

«Rester dans l’élite»

«Maintenant, participer à des ligues professionnelles va augmenter notre niveau de compétition, car on va affronter des boxeurs de haut niveau, comme nous, et cela nous permettra de rester dans l’élite de la boxe», a réagi le boxeur cubain Julio César La Cruz, double champion olympique et champion du monde à cinq reprises.