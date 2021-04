Présidentielle en Équateur : Retour de la gauche ou conservatisme, l’heure du choix

Les Équatoriens élisent dimanche leur président entre un jeune économiste de gauche, protégé de l’ex-dirigeant Rafael Correa, et un ancien banquier de droite, alors que ce pays pétrolier est confronté à une crise sévère, aggravée par la pandémie de Covid-19.

Duel serré à l’issue incertaine

Sur fond de polarisation entre corréistes et anti-corréistes, le vote des Amérindiens devrait peser. S’ils ne représentent que 7% de la population, ils constituent une force sociale redoutée. Les indigènes ont mené les violentes manifestations de 2019, contre l’austérité imposée par le Fonds monétaire international (FMI), qui ont fait 11 morts et plus de 1.300 blessés. Par le passé, ils ont contribué à renverser trois présidents entre 1997 et 2005.