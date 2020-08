Présidentielle américaine

Retour de la prière en classe: une des promesses de Kanye West

Restaurer la foi, réformer la justice, réduction des dettes immobilières... Candidat à la présidentielle américaine de novembre, le rappeur a décliné ses thèmes de campagne.

Candidat improbable à la Maison-Blanche, le rappeur Kanye West a présenté ses premiers thèmes de campagne et engagements en cas de victoire le 3 novembre contre Joe Biden et Donald Trump. Dix propositions ont été présentées, affirme Newsweek. Parmi les points les plus importants de ce programme électoral figure la réforme de la justice et du système carcéral américain. Un thème sur lequel l'épouse du candidat, Kim Kardashian, milite depuis longtemps.