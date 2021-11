Xbox : Retour de la rétrocompatibilité avec 76 derniers jeux

Microsoft a annoncé la fin de son programme de jeux rétrocompatibles sur Xbox One et Xbox Series X / S en ajoutant plus de 70 jeux à son catalogue.

Microsoft fête les 20 ans de la marque Xbox. Microsoft

À l’occasion des 20 ans de la sortie de la toute première Xbox (le 15 novembre 2001, aux États-Unis), Microsoft a fait un dernier cadeau aux fans des jeux sortis sur ses anciennes consoles Xbox originale et Xbox 360. Le géant technologique a annoncé que son programme de rétrocompatibilité, actif depuis plusieurs années, allait faire un dernier retour. Plus de 70 jeux (76 pour la précision) rétrocompatibles sur les consoles Xbox One et Xbox Series X et S ont ainsi été ajoutés au catalogue. Il s’agira des derniers, Microsoft annonçant mettre fin au programme.

«Ce dernier ajout de plus de 70 titres au catalogue de jeux rétrocompatibles n’a pu voir le jour que grâce à la passion et aux retours de la communauté. Les requêtes constantes [des fans de Xbox] pour certains titres et améliorations spécifiques ont encouragé l’équipe en charge de la rétrocompatibilité à s’associer aux créateurs d’origine pour préserver des milliers de jeux sortis sur quatre générations de Xbox», a déclaré Peggy Lo, responsable du programme de compatibilité chez Xbox dans les colonnes de The Verge.

Tous ces nouveaux jeux Xbox et Xbox 360 bénéficient de la fonctionnalité Auto HDR sur les consoles Xbox Series X et S qui active automatiquement la technologie HDR, qui offre des images avec des noirs plus profonds, des lumières plus éclatantes et une palette de couleurs plus large. Quant aux jeux de la Xbox originale, ils bénéficient d’une amélioration de résolution. 37 jeux sont aussi désormais compatibles avec la fonctionnalité FPS Boost, qui augmente le taux de rafraîchissement des images à 60 images/seconde.

Liste complète des nouveaux jeux:

