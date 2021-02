Algérie : Retour de milliers de manifestants pour l’anniversaire du Hirak

Des milliers de personnes ont manifesté mardi dans l’est de l’Algérie à Kherrata, le berceau du mouvement anti-régime Hirak, pour le deuxième anniversaire du soulèvement populaire, au moment où le président Abdemadjid Tebboune est sous pression pour juguler la crise politique qui secoue le pays depuis février 2019.

Une semaine plus tard, le 22 février, la contestation avait gagné Alger, puis le reste du pays, donnant naissance à un mouvement (Hirak) populaire inédit, réclamant «le démantèlement du système» en place depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962.

Brandissant des drapeaux algériens et amazighs (berbères), les manifestants ont scandé des slogans connus du Hirak: «Pour l’indépendance de l’Algérie», «(le président) Tebboune est arrivé par la fraude, placé par les militaires» ou encore «Les généraux à la poubelle». La marche, pacifique, a pris fin sans incident notable.

«Système corrompu»

Dans la continuité des marches du Hirak, suspendues depuis près d’un an en raison de la crise sanitaire, ils réclamaient «un État civil», «la liberté de la justice», «la liberté d’expression et de presse» et la libération des détenus d’opinion, d’après les banderoles affichées dans la ville.