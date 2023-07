La Chaux-de-Fonds (NE): Retour de vacances forcé dans la ville horlogère inscrite à l’Unesco

Le bâtiment de La Semeuse est un des plus durement touchés. 20min/Vanessa Lam

Tombée en plein été, la tempête éclair d’une violence inouïe qui a touché La Chaux-de-Fonds (NE) ce lundi a pris tout le monde de court. Alors que les autorités ont estimé mardi à près de 90 millions de francs le montant des dégâts dans la ville, la priorité est à la sécurisation, au déblayage et à la relocation. Mais entreprises et assurances sont déjà forcées de voir plus loin.

Vacances interrompues

«Je rentre de vacances demain, avec une semaine d’avance, et je passe mon temps au téléphone d’ici là», raconte par exemple Céline Farine, co-directrice de CD Group, qui chapeaute La Semeuse et Choco-Diffusion. Son entrepôt logistique a été un des plus touchés par l’orage, et est presque entièrement détruit. «Deux employés se trouvaient dedans, ils ont bien cru que leur dernier jour était arrivé. Ils sont très choqués, mais ont été très bien pris en charge», rapporte-t-elle.

Des vigiles gardent à présent les stocks de café et de chocolat contre d’éventuels pillages, même si «ce n’est pas l’état d’esprit actuel, au contraire. On a reçu de nombreux appels pour nous proposer des solutions de secours, notamment pour le stockage, et de la part des employés qui proposent d’eux-mêmes de revenir travailler dès lundi. On va devoir reprendre la production plus vite pour éviter les ruptures, mais tout le monde est très compréhensif.» Le bâtiment n’est toutefois toujours pas accessible pour des raisons de sécurité, empêchant de constater l’ampleur exacte des dégâts.

Indemnisations et RHT

Il faut dire que la métropole était en pleines vacances horlogères. Aucune grande marque n’est actuellement joignable. Mais les entreprises dont l’activité est interrompue et celles qui ne pourront pas reprendre comme prévu sont incitées à déposer des demandes de RHT, si elles n’ont pas d’assurance privée. Le droit standard en la matière sera appliqué, annonce le Canton.