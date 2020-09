Suisse : Retour de voyage: la quarantaine va-t-elle être raccourcie?

La task force fédérale discute d’un raccourcissement du délai de quarantaine pour les Suisses rentrant d’un pays à risque. Le Conseil fédéral tranchera.

Les Suisses rentrant d’un pays à risque pourraient à l’avenir devoir passer six à sept jours en quarantaine, au lieu de dix actuellement. La task force fédérale discute d’un raccourcissement du délai. Le dernier mot reviendra au Conseil fédéral.

«Nous examinons cela sous l’angle scientifique», a déclaré l’épidémiologue Marcel Tanner mardi soir à la télévision alémanique SRF. La task force comprend les appels de l’économie et des voyagistes à une quarantaine raccourcie.

Test négatif exigé?

Pour pouvoir en bénéficier, les voyageurs devraient présenter un test négatif au coronavirus. Une étude de Sebastian Bonhoeffer, professeur à l’EPFZ et membre de la task force, est arrivée à la conclusion qu’il serait possible de combiner quarantaine raccourcie et test.