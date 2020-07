E-sport

Retour des champions malgré l’absence de la Fortnite Cup World

En partenariat avec Epic Games, les vainqueurs de la coupe du monde de «Fortnite» en 2019 remettent leurs titres en jeu cette semaine lors de deux tournois en ligne.

Près de 20’000 spectacteurs réunis dans le plus grand stade de tennis du monde, une somme record de 30 millions de dollars en jeu, et une couverture médiatique sans précédent: il y a tout juste une année, du 26 au 28 juillet 2019, «Fortnite» faisait entrer l’e-sport dans une autre dimension en organisant sa première coupe du monde à New York. Las, la pandémie de coronavirus est depuis passée par là, et l’édition 2020 de la compétition a été annulée. Mais pour célébrer la marque malgré tout, les champions solo et duo en titre, à savoir l’Américain Bugha et la paire composée de l’Autrichien Aqua et du Norvégien Nyhrox, remettent leurs couronnes en jeu cette semaine lors de deux tournois en ligne ouverts à tous.