France voisine : Retour des masques en extérieur en Haute-Savoie

La hausse du nombre de contaminations a poussé la préfecture à réintroduire cette mesure dans les plus grandes localités du département.

Face à une recrudescence de cas de contamination au Covid-19 et à l’afflux de touristes, la préfecture de Haute-Savoie (F) a décidé de réintroduire l’obligation de porter le masque en extérieur dans les localités du département de plus de 5000 habitants, rapportent «Le Dauphiné libéré» et «Le Messager» .

La mesure, qui a été introduite ce jeudi 29 juillet, vise ainsi 85 communes du département, mais aussi les bords des lacs, dont le Léman, les sites touristiques et tous les lieux où le respect des distances n’est pas possible. Ce sera notamment le cas des marchés et brocantes, des files d’attente ou même de toute réunion de plus de dix personnes.