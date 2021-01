France voisine : Retour des pistes sans dépistage: les décrets d’isolement pleuvent

La préfecture du Doubs a mené des contrôles à la douane de Vallorbe / Jougne, samedi, pour repérer les skieurs qui avaient profité de stations ouvertes en Suisse.

Le gouvernement français avait prévenu ses concitoyens: aller skier à l’étranger les exposaient à des mesures d’isolement à leur retour. Chargées de faire appliquer le décret, plusieurs préfectures de zones frontalières ont mené des contrôles. La Haute-Savoie avait commencé le week-end dernier déjà, épinglant au passage des vacanciers suisses qui, on l’a appris plus tard, auraient finalement eu le droit d’entrer dans le pays.

Et dans le Doubs, c’est samedi que les skieurs étaient attendus, ont rapporté les médias locaux. Gendarmes, douaniers et agents de la police aux frontières se sont postés à la douane de Vallorbe / Jougne. Et un représentant de la préfecture était sur place, pour signer les mises à l’isolement. Car tous ceux qui rentraient d’une station suisse devaient présenter un test Covid-19 négatif, et datant de moins de 72 heures. A défaut, ils s’exposaient à devoir rester chez eux pendant sept jours.