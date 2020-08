Mobilité Retour des wagons-lits CFF prévu pour décembre 2021

Le transporteur a signé un contrat pour une location durant quatre ans de voitures-couchettes. Les destinations prévues ne sont pas encore connues.

Voyager en train de nuit est encore possible depuis Zurich ou Bâle, notamment vers le nord de l’Allemagne et vers Vienne ainsi qu’à destination de quelques villes de l’Est. Ces lignes sont opérées par les chemins de fer autrichiens. Cependant, dès décembre 2021, les CFF pourraient en ajouter d’autres. Selon l’«Aargauer Zeitung», un contrat a été signé pour la location de wagons-lits auprès d’une société allemande, et ce pour une durée de quatre ans. Les voitures auraient tout le confort nécessaire et seraient climatisées.