Oui pour les bougies, non pour les ampoules. Oui pour les chaussettes, non pour les pantalons. Oui pour les plantes et le matériel photo, non pour les téléviseurs. La nouvelle liste publiée en annexe de l’ordonnance sur la fermeture des magasins est une nouvelle fois scrutée par les commerçants pour définir ce qui est considéré comme des biens de première nécessité, et qui peut donc continuer à être vendu. En font partie notamment les ustensiles de cuisine et la vaisselle, les articles de jardin, les parfums ainsi que les sous-vêtements, tandis que le reste de la garde robe en est exclu.