Le football suisse a, tout comme le hockey sur glace, reçu le feu vert pour rouvrir plus largement ses portes au public. Dès le 1er octobre et sous réserve d’autorisations cantonales, les clubs pourront accueillir un nombre de spectateurs équivalent aux deux tiers des places assises que compte leur enceinte. La nouvelle, annoncée mercredi par Alain Berset, peut évidemment être qualifiée d’excellente pour les trésoriers, les supporters et les joueurs. «Il s’agit aussi d’une grosse responsabilité pour les organisateurs», a prévenu le Conseiller fédéral, mentionnant la nécessité d’assurer un traçage précis des gens et de mettre sur pied un concept de protection rigoureux. Le port du masque sera obligatoire et les supporters visiteurs resteront proscrits. La vente d’alcool, que certains souhaitaient interdire, a quant à elle été autorisée.