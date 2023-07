Pays-Bas: Restitution d’oeuvres de l’époque coloniale au Sri Lanka et à l’Indonésie

Un canon ornemental, décoré d'or, d'argent et de rubis provenant du Sri Lanka, est exposé au Rijksmuseum, à Amsterdam.

Les Pays-Bas ont annoncé, jeudi, leur décision de rendre des centaines d’œuvres de l’époque coloniale à l’Indonésie et au Sri Lanka, y compris un trésor et un canon en bronze incrusté de pierres précieuses. Le choix de restituer 478 objets fait suite aux recommandations d’une «commission aux collections coloniales» nommée l’an dernier par le gouvernement, afin d’enquêter sur les acquisitions illégales néerlandaises pendant l’époque coloniale, aujourd’hui exposées dans des musées des Pays-Bas.

Demande de l’Indonésie

La commission a été mise en place après que l’Indonésie, ancienne colonie néerlandaise, a souhaité récupérer huit œuvres d’art et collections d’histoire naturelle. Réclamé par l’archipel, le «trésor de Lombok», composé de centaines d’objets en or et en argent, figure sur la liste des œuvres que le gouvernement néerlandais déclare vouloir restituer.