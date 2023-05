Météo: Retour en force du soleil pour le week-end de la Pentecôte

Après la salve pluvieuse de cette nuit, bien que le nord et l’ouest de la Suisse soient restés en bonne partie en marge de ces averses, place à la douceur ce jeudi. Après un début de journée sous les nuages, l’amélioration ne se fera pas attendre. Le soleil est en effet déjà revenu sur une bonne partie du pays en matinée, puis un temps largement ensoleillé et doux prévaudra cet après-midi avec une bonne vingtaine de degrés attendus en plaine, rend compte MeteoNews. Une bise parfois modérée rendra toutefois le ressenti moins agréable.

Ce week-end de la Pentecôte s’annonce également sous les meilleurs auspices avec un soleil radieux et des températures quasi estivales. Ceci grâce à un puissant anticyclone centré vers les îles britanniques qui influencera le temps en Suisse tout comme sur une bonne partie de l’Europe ces prochains jours. La barre des 25 degrés sera en effet parfois approchée en plaine, alors qu’il fera encore une bonne vingtaine de degrés à l’ombre entre 1000 et 1200 m d’altitude. La bise sera quant à elle toujours présente mais restera faible.

Toutefois, des cumulus se développeront sur les reliefs et quelques averses et orages pourront éclater durant les fins de journée dans les Alpes, les Préalpes voire aussi sur le sud du Jura. Enfin, et à l’instar du week-end de l’Ascension, les personnes se rendant au Tessin pour profiter de ce long week-end devront par contre compter avec un risque orageux durant les après-midi.