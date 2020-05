Contrat d’exclusivité

Retour en grâce de PewDiePie sur YouTube

Le créateur de contenus sur les jeux vidéo, star controversée des réseaux, va désormais diffuser ses vidéos en direct exclusivement sur la plateforme de Google.

Les relations entre PewDiePie et YouTube sont de nouveau au beau fixe, d’après un communiqué de l’entreprise paru lundi.

Felix Kjellberg, de son vrai nom, «a amassé 104 millions d’abonnés et généré plus de 25 milliards de vues à ce stade. C’est bien plus que toute autre chaîne YouTube pilotée par un seul individu», rappelle la société, qui tire ses revenus de la publicité.