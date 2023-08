Russie: Retour en grâce du Facebook russe

VK, l’équivalent russe de Facebook, a indiqué dans un communiqué que «la décision de mettre en œuvre la redomiciliation (des) opérations du groupe» depuis les îles Vierges britanniques vers la Russie a été «approuvée» par les actionnaires et le conseil d’administration. Sollicité par l’AFP pour commenter le timing de cette décision et ses raisons, le groupe n’avait pas encore répondu vendredi en fin de matinée. En février, VK avait simplement indiqué que le conseil d’administration était favorable à une telle opération, «dans le meilleur intérêt du groupe et de ses actionnaires».