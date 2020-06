il y a 1h

Etats-Unis

Retour en grâce d’un ponte chez Facebook

Parti à la suite du chiffrement des conversations sur les messageries du géant américain, Chris Cox fait son retour en tant que chef de produit.

facebook chris cox Chris Cox va superviser les applications du géant américain des réseaux sociaux. Facebook

Chris Cox, 13e ingénieur logiciel de l’histoire de Facebook est de retour aux affaires. Le réseau social fondé en 2004 en a fait l’annonce. Le dirigeant supervisera l’application principale de Facebook, les messageries Messenger, Instagram et WhatsApp, ainsi que le marketing. «Facebook et nos produits n’ont jamais été aussi pertinents pour notre avenir», a confirmé l’homme qui a joué un rôle clé dans la conception du fil d’actualités original, qui a contribué à faire de Facebook le plus grand réseau social du monde.

Le meilleur endroit pour moi pour retrousser mes manches Chris Cox, dirigeant de Facebook

Mark Zuckerberg s’est réjoui de ce retour. «Je suis vraiment enthousiaste que Chris revienne sur Facebook!» a commenté le patron et cofondateur de la plateforme.

Chris Cox n’aura finalement quitté la firme de Menlo Park que durant à peine plus d’un an. Considéré comme un héritier potentiel au poste de patron, l’homme avait quitté la société en mars 2019 après l’annonce du chiffrement de bout en bout des conversations dans les différents services de messagerie du géant américain. «Ce sera un grand projet et nous aurons besoin de dirigeants qui sont ravis de voir la nouvelle direction se réaliser», avait alors déclaré Chris Cox.

Dans le profil, il avait évoqué des «différences artistiques» avec Mark Zuckerberg pour justifier son départ. Il avait cependant pris soin d’être très diplomate. «Je respecte et me soucie tellement de Mark que je ne voudrais jamais vraiment entrer dans les détails», avait-il précisé.