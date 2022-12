Espace : Retour en images sur les prouesses du télescope spatial James Webb

«Il se comporte à tout point de vue mieux qu’attendu», dit à l’AFP Massimo Stiavelli, chef de la mission au Space Telescope Science Institute, qui pilote le fonctionnement de l’observatoire: «Les instruments sont plus efficaces, les optiques plus précises et plus stables». Une stabilité essentielle pour obtenir des images nettes. Le grand public en profite aussi, grâce à la colorisation de la production du télescope, dont les images sont normalement invisibles à l’œil nu.