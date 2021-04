Chris Brown : Retour en justice à cause de son chien

Le rappeur Chris Brown est visé par une plainte. Son compagnon à quatre pattes aurait violemment mordu une employée.

Getty Images via AFP

Dans les documents remis à la justice, on apprend que la malheureuse aurait subi d’importantes morsures au visage, aux bras et aux jambes. Chris Brown, qui était sur les lieux, aurait aussitôt appelé une ambulance pour qu’elle soit hospitalisée d’urgence. L’artiste, inquiété par le passé pour violences conjugales (sur Rihanna, sa petite amie d’alors) et bagarres, devra répondre au tribunal de sa responsabilité dans l’accident.