Transports: Retour en masse des voyageurs dans les trains suisses

Le premier trimestre de l’année a battu «un record absolu» dans le trafic ferroviaire voyageurs, constatent, jeudi, l’Union des transports publiques (UTP) et la LITRA. En chiffres, on compte 5,22 milliards de personnes-kilomètre, un niveau encore plus élevé que les trois premiers mois de 2019, année du précédent record.