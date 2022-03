Retour en piste réussi pour Rock The Pistes

Morgins (VS) - Portes du Soleil.

Le DJ français Kungs s'est produit le 19 mars 2022 sur les pistes de ski de Morgins (VS), sur le domaine des Portes du Soleil.

En 2019, Rock The Pistes avait séduit 20’000 personnes. De retour en 2022, du 13 au 19 mars, après une pause imposée par la pandémie, l’événement a réuni en tout 25’000 spectateurs avec ses concerts qui se sont tenus sur les pistes de ski et en soirée dans les stations. «On revient avec des chiffres légèrement supérieurs d’avant la pandémie. Cela ne fait aucun doute: les gens sont heureux de retrouver notre festival, de revivre l’expérience Rock The Pistes. Tous ces sourires sans masques, c’était magnifique», s’est réjoui Benoit Cloirec, directeur des Portes du Soleil.