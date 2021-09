Fribourg : Retour en présentiel à l’Uni avec certificat Covid obligatoire

Le semestre d’automne débute pour les quelque 11’000 étudiants fribourgeois avec un enseignement dispensé dans les salles de cours pour ceux en possession du précieux sésame.

À Fribourg, comme dans d’autres cantons romands, la rentrée universitaire dans les salles de cours est réservée à ceux qui peuvent justifier d’une vaccination, d’une guérison ou d’un test négatif au Covid-19. Une situation transitoire et non permanente assure l’Université de Fribourg lundi, qui s’est réjouie de démarrer le semestre d’automne en mode présentiel, jugeant les rencontres et les débats essentiels à la qualité de l’enseignement universitaire. Parallèlement, du matériel pédagogique est fourni pour tous les cours, qui peuvent être suivis également en ligne. Selon des estimations provisoires, près de 10’900 étudiants seront inscrits pour le semestre d’automne 2021, soit 300 de plus qu’il y a un an.