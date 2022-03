Genève – Retour en vue des scooters parqués sur le trottoir?

Longtemps, Genève a fermé les yeux sur les scooters et motos garés sur les trottoirs. Puis sous l’injonction du Ministère public, et pour des raisons politiques, le Canton a décidé l’an dernier de mettre fin à cette tolérance. Tout pourrait bientôt changer à nouveau. Mercredi soir, le Conseil national a adopté un paquet législatif concernant Via Sicura. Parmi les nouvelles dispositions prévues, que le Conseil des Etats doit encore avaliser, le stationnement des deux-roues motorisés sur les trottoirs sera formellement autorisé.