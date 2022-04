Trafic aérien : Retour forcé à Zurich pour un avion de Swiss

Un appareil de la compagnie helvétique qui se rendait à Boston, aux USA, a dû faire demi-tour au large de l’Irlande en raison d’un problème dans le moteur.

Pas de chance pour les passagers du vol Swiss LX52 entre Zurich et Boston. Alors que leur Airbus A-330 se trouvait au-dessus de l’Irlande vendredi soir, il a dû faire demi-tour et rentrer en Suisse. La raison? «Une irrégularité dans le moteur», a annoncé le porte-parole de Swiss Michael Stief. Mais selon lui, il s’agissait avant tout d’une mesure de précaution et la situation était sans danger, a-t-il expliqué à 20 Minuten.