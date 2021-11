Football – Retour gagnant pour Haaland à Dortmund, le Bayern reste en tête

Avec un but d’Erling Haaland, de retour de blessure, Dortmund s’est imposé 3-1 samedi à Wolfsburg et reste à un point de la tête de la Bundesliga occupée par le Bayern, qui s’est imposé difficilement 1-0 contre Bielefeld.

Dans l’antre des «Loups», où Kevin Mbabu est entré à la 74e, le Borussia Dortmund, qui a joué avec Gregor Kobel et Manuel Akanji, a retourné le match grâce à Emre Can (1-1, 35e sur penalty) et à Donyell Malen (2-1, 55e), après avoir encaissé un but après une minute trente de jeu par Wout Weghorst (1-0, 2e).