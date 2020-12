Après quatre ans d’absence, Kid Cudi revient enfin sur le devant de la scène avec son septième album, «Man On The Moon III: The Chosen». Ce troisième opus complète sa trilogie «Man On The Moon» lancée en 2009 avec «The End Of Day» et poursuivie l’année suivante avec «The Legend Of Mr. ­Rager».

Pour accompagner la sortie de l’album, vendredi 11 décembre 2020, Scott Mescudi, son vrai nom, a directement sorti le clip «She Knows This». Dans cette vidéo qui s’apparente à un court métrage, le rappeur noie sa détresse dans l’alcool devant le film «À la recherche du bonheur». Il suit les conseils de Will Smith, qui lui dit de se lever de son canapé et d’aller accomplir son destin. Après avoir dansé en continuant de boire des coups dans son pent­house, il prend le volant de sa Porsche, conduit comme un cinglé et chute d’une falaise.