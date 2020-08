Suisse

Retour sous la barre des 100 cas

Après 180 nouveaux cas samedi et 138 dimanche, l’OFSP annonce 66 nouvelles contaminations ce lundi.

Au niveau des décès, le total reste de 1707. Il n'y a pas non plus de nouvelle hospitalisation. Depuis le début de la pandémie, 4347 personnes ont fréquenté les hôpitaux pour cause de coronavirus.