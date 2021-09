Justice : Retour sur la saga diplomatico-judiciaire de Huawei

De l’arrestation de Meng Wanzhou au Canada et des deux Michael en Chine en 2018 jusqu’à leur libération vendredi, l’affaire Huawei a été le théâtre d’un affrontement diplomatique entre États-Unis, Chine et Canada.

Trois personnes manifestant en mars 2019 pour les libérations de Michael Spavor et Michael Kovrig, détenus par la Chine entre 2018 et 2021.

La directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, a quitté vendredi le Canada pour la Chine après un accord avec les États-Unis, et les deux Canadiens détenus en Chine depuis fin 2018, Michael Kovrig et Michael Spavor, étaient à bord d’un avion pour rentrer chez eux.

Retour sur les moments les plus marquants de cette saga.

Une arrestation au Canada

La directrice financière de Huawei et fille du fondateur du géant chinois des télécoms est accusée d’avoir menti pour contourner les sanctions américaines contre l’Iran. Ce délit est passible de plus de 30 ans de prison aux États-Unis, pays vers lequel elle est menacée d’extradition.

Deux Michael détenus en Chine

Le 13 décembre 2018, la Chine confirme avoir pris des «mesures coercitives» contre deux Canadiens, arrêtés trois jours plus tôt, qu’elle soupçonne «d’activités menaçant sa sécurité nationale».

Il s’agit de Michael Kovrig, ancien diplomate auparavant en poste à Pékin, et du consultant et homme d’affaires Michael Spavor, spécialiste de la Corée du Nord. Ces mesures apparaissent à bon nombre d’observateurs comme une riposte à la détention de Meng Wanzhou. Le Canada dénonce des détentions «arbitraires».

Condamnation à mort

En janvier 2019, les tensions entre Pékin et Ottawa s’exacerbent lorsqu’un tribunal du nord-est de la Chine condamne à mort le Canadien Robert Lloyd Schellenberg, 36 ans.

Arrêté en 2014 pour trafic de drogue et condamné en première instance à 15 ans de prison, l’homme fait soudainement surface, la justice jugeant la peine initiale trop «indulgente».

Détention «arbitraire»

Le 17 mai 2019, la Chine place formellement en état d’arrestation messieurs Kovrig et Spavor, plus de cinq mois après leur interpellation.

Revers judiciaire

En mai 2020, un tribunal au Canada se prononce pour la poursuite de la procédure judiciaire à l’encontre de Meng Wanzhou en vue d’une extradition vers les États-Unis. Cette décision douche les espoirs d’un réchauffement des relations entre le Canada et la Chine.

11 ans de prison

Un mois plus tard, la justice chinoise inculpe formellement messieurs Kovrig et Spavor pour «espionnage» et «divulgation de secrets d’État».