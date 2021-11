Nucléaire iranien : Retour sur les dernières avancées de la crise du nucléaire iranien

Depuis le retrait des États-Unis de l’accord entre l’Iran et la communauté internationale au sujet de son programme nucléaire, la République islamique s’est progressivement affranchie de ses engagements. Le point sur la situation.

Quelles limites a franchies Téhéran?

Le processus consiste à augmenter la proportion d’isotopes fissiles dans l’uranium, notamment dans des centrifugeuses. L’uranium naturel, tel qu’il est extrait du sol, est composé à 99,3% d’uranium 238, non fissile. La part fissile, l’uranium 235, ne constitue que 0,7%. Enrichi entre 3 et 5%, cet uranium sert à alimenter les centrales nucléaires pour la production d’électricité.

En début d’année, l’Iran est allé plus loin en montant à 20%, un niveau qui permet en théorie de produire des isotopes médicaux, utilisés notamment dans le diagnostic de certains cancers. Son stock enrichi à ce taux s’élève désormais à 113,8 kg. Puis en avril, la République islamique a franchi le seuil inédit de 60% et en a produit depuis 17,7 kg, se rapprochant des 90% nécessaires à la confection d’une bombe.

Enfin, elle a développé pour la première fois de l’uranium métal, «sous un prétexte civil, alors qu’il s’agit d’un matériau clé pour fabriquer une arme atomique», explique pour l’AFP Andrea Stricker, coauteure d’un rapport de l’Institut des sciences et de la sécurité internationale de Washington. En parallèle, l’Iran a fortement augmenté le nombre et la performance des centrifugeuses pour produire davantage, mieux, plus vite.

L’Iran peut-il fabriquer une bombe nucléaire?

Quels sont les autres paramètres?

Mais même s’il parvient à rassembler suffisamment de matériau pour une bombe, «il lui faudrait le convertir et l’assembler avec des explosifs et d’autres composants», explique Eric Brewer, spécialiste de la prolifération nucléaire au sein du Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS). D’autres étapes sont ensuite nécessaires «pour adapter l’arme sur un missile et faire fonctionner le dispositif correctement». Or «il ne semble pas que l’Iran ait fait beaucoup de progrès» sur ce volet-là, selon M. Brewer. «La plupart des éléments suggèrent qu’il veut la capacité pour faire une bombe, mais pas la bombe elle-même».