Espace : Retour sur Terre d’astronautes chinois après un séjour record

Après 183 jours passés dans l’espace, les trois astronautes de la mission Shenzhou-13 sont rentrés samedi, pulvérisant le précédent record chinois pour un séjour spatial.

Ye Guangfu, Wang Yaping et Zhai Zhigang avant leur départ pour l’espace en 2021.

Les trois astronautes de la mission Shenzhou-13 sont rentrés samedi sur Terre après six mois dans la station spatiale chinoise, le plus long séjour dans l’espace jamais effectué par la Chine, a annoncé la chaîne de télévision d’État CCTV. Il s’agit d’une nouvelle étape réussie pour Pékin dans son ambitieux programme spatial destiné à rattraper les États-Unis, l’Europe et la Russie.