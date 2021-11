Web : Retour sur terre pour Zalando après une année «exceptionnelle»

Le groupe a enregistré une chute massive de ses bénéfices au 3e trimestre, traduisant un retour à la normale après une année 2020 boostée par la fermeture des commerces physiques.

Entre juillet et septembre, Zalando a fait état d'une chute de 91,7% de son résultat d'exploitation sur un an, à 9,8 millions d'euros (10,3 millions de francs), et d'une perte nette de 8,4 millions d'euros (près de 8,9 millions de francs), a-t-il annoncé mercredi. Il s'agit d'un «niveau de bénéfice qui se normalise, par rapport aux résultats exceptionnels» de 2020, année marquée par la pandémie de coronavirus, a justifié le groupe de vente de mode en ligne dans un communiqué. Le commerce en ligne a été l'un des grands gagnant de la crise sanitaire, qui a conduit la plupart des pays européens à fermer les magasins physiques pendant plusieurs mois, dirigeant l'ensemble de la consommation sur les plateformes en ligne.