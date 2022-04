M6 : Retour surprise de Lilian dans «Top Chef»

Deux semaines après avoir quitté l’émission pour des raisons personnelles, le cuisinier a réintégré le concours.

C’est peu dire que les téléspectateurs de «Top Chef», dont d’anciens candidats ont été récompensés par le Michelin , ont été surpris jeudi 21 avril 2022 en regardant l’épisode 10 du concours culinaire. La production avait en effet décidé de réintégrer deux cuisiniers qui avaient quitté le programme la semaine précédente: Thibaut, éliminé, et Lilian, parti pour des raisons personnelles .

C’est le retour du second qui a particulièrement fait réagir les internautes, qui n’ont pas vraiment compris comment le chef qui s’apprête à ouvrir un restaurant à Bordeaux a pu revenir alors qu’il avait choisi d’abandonner. «Lilian qui essaie de revenir? Apparemment dans «Top Chef», on y rentre comme dans un moulin», «Mais pourquoi il revient en compétition Lilian alors qu’il était pas éliminé à la base?», a-t-on pu lire sur Twitter.

Cependant, d’autres téléspectateurs ont été ravis de revoir leur chouchou et n’ont pas caché leur joie. Plus insolite, depuis le lancement de la saison 13 de «Top Chef», certains twittos ont remarqué une ressemblance entre le candidat et Brian Austin Green, acteur connu pour son rôle de David Silver dans la série «Beverly Hills 90210».