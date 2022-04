voiture vintage – Retour vers le futur pour Range Rover

À l’époque, les moteurs étaient gros, mais la puissance médiocre: sous le capot, on trouve un V8 3,5 l remis à neuf n’offrant que 132 ch et 251 Nm, associé à une boîte de vitesses à quatre rapports. Et comme pour toutes les Range Rover, on trouve une transmission intégrale avec réduction tout-terrain et différentiel central verrouillable. Un classique remis au goût du jour.