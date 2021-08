Vaud - Retournement de vestes entre client, traitant et sous-traitant

Le dialogue a été rompu entre un Gitan et son client, qui avait déjà versé un acompte pour la rénovation de la façade de sa maison. Pour finir, le propriétaire a porté plainte contre le Gitan et a conclu directement un accord avec un sous-traitant kosovar initialement démarché par le nomade.

Le retraité a versé un acompte de 15’000 francs. Getty Images/iStockphoto

Un homme se disant expert en bâtiment a sonné à l’improviste chez un couple de retraités de la Riviera en compagnie de «Michel», un acolyte. Il a proposé de rénover la façade de leur maison. Avec son bagout et son insistance, le quadragénaire français Antonio* a fini par convaincre Peter* et son épouse. Montant total estimé des travaux par celui qui prétendait avoir plusieurs chantiers dans la région: 30’000 francs. À l’automne 2018, avant même le début des travaux, Antonio a réussi à obtenir un acompte de 15’000 francs de la part de Peter*.

Suite à ça, un peintre kosovar mandaté par Antonio et qui avait reçu un acompte de 4000 fr. en cash du Gitan, est intervenu. Mais au moment de commencer les travaux, il a signalé qu’il ne pouvait pas travailler sans échafaudage. Le couple a donc dû faire appel aussi à une entreprise d’échafaudage pour que les travaux de peinture puissent être réalisés. Finalement, le Gitan a été écarté du deal. «J’ai préféré traiter directement avec le peintre», a expliqué Peter.

«Manière peu scrupuleuse dans un but égoïste»

C’était la rupture entre Antonio et Peter. Et le retraité a porté plainte contre le Gitan. «Ce n’est qu’une fois contacté par la police et par conséquent conscient des sanctions qu’il pourrait encourir que le prévenu a entrepris de rembourser le lésé», a estimé la procureure Claudia Correia dans son ordonnance pénale.

«En se présentant chez les plaignants comme étant un représentant d’une société, en ne leur donnant pas sa véritable identité et en insistant afin de les convaincre tout en prenant soin de cacher ses véritables intentions, il a agi d’une manière qui peut être qualifiée d’astucieuse afin d’induire en erreur», a déploré la représentante du Ministère public.

Elle a également reproché au prévenu d’avoir «agi de manière peu scrupuleuse, organisée et dans un but égoïste». Le Français a accepté de rembourser les 11’000 fr restant de l’acompte versé par le couple de retraités.

Reconnu coupable d’escroquerie, Antonio a écopé de 50 jours-amendes à 50 fr avec un sursis de 2 ans et d’une amende de 600 fr. Les 2300 fr de frais de justice ont été mis à sa charge.

Le condamné se dit victime

Le Gitan crie à l’injustice. Selon lui, le «Michel» figurant dans la carte de visite donnée au couple est celle du partenaire avec lequel il s’est présenté chez les retraités et qui a conclu le contrat avec Peter. Michel serait un Gitan espagnol se prénommant Miguel et qui aurait décidé de «franciser» son nom.

«Dès que la femme de Peter a su que nous étions des gens du voyage, elle ne voulait plus rien entendre. Il y a eu délit de faciès. Nous avons été injoignables à un moment donné car nous sommes souvent en déplacement. Il ne faut pas oublier que nous sommes des gens du voyage. Mais je ne me suis jamais caché et c’est moi-même qui suis allé me présenter à la police quand j’ai su que Michel et moi étions recherchés. Michel, lui, est retourné en Espagne», a indiqué l’adepte du nomadisme.

«Concernant les 15’000 francs reçus de Peter, j’ai dépensé beaucoup plus car j’ai donné un acompte de 5000 francs au peintre kosovar et c’est moi qui ai acheté le matériel de peinture pour 2000 à 2500 francs. Le couple a réussi à dresser le peintre contre moi et a traité directement avec lui. Sous la pression de la police, j’ai remboursé 11’000 fr au plaignant. Je regrette de n’avoir pas pris un avocat», a poursuivi l’artisan français.