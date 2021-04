Syrie : «Retourner en France», le souhait d’une ex-jihadiste de l’EI

Emilie König, dans un camp en Syrie, veut se «réhabituer» à la vie en France, après ses années avec le groupe Etat islamique, en vue de son retour.

Elle a troqué son voile intégral pour un legging en simili-cuir et ne couvre plus ses cheveux, pour se «réhabituer» à la vie en France, après ses années avec le groupe Etat islamique (EI). Dans un camp en Syrie, la jihadiste française Emilie König plaide pour son retour.

Considérée comme l’une des figures de la mouvance jihadiste française, accusée d’avoir recruté pour l’EI et d’avoir appelé à commettre des attaques en Occident, Emilie König ne «voit pas pourquoi» elle devrait aller en prison, quand Paris souhaite voir jugés sur place les adultes, hommes et femmes, accusés de complicité avec l’organisation terroriste.

Placée par l’ONU sur sa liste noire des combattants les plus dangereux, la Française de 36 ans est retenue depuis 2017, dans un camp du nord-est de la Syrie géré par les forces kurdes. Après le rapatriement de ses trois enfants en janvier, elle espère toujours rentrer en France. Pour retrouver sa famille, suivre une formation en comptabilité et pourquoi pas se lancer à son compte et avoir «une revanche un petit peu» sur la vie.

«Maintenant je m’habille, déjà pour moi-même, et de façon à me réhabituer à mon retour», assure la jeune femme, casquette noire vissée sur ses cheveux tressés où apparaissent des mèches décolorées, vêtue d’un sweatshirt flottant sur un legging en faux cuir.

«C’est injuste»

«Poudrière jihadiste»

Quelque 800 familles européennes, des femmes et des enfants, vivent à Roj, contre 100 familles syriennes et irakiennes, selon une responsable s’exprimant sous anonymat. «Nous essayons de transférer à Roj les personnes les plus dangereuses et ceux qui ont essayé de se sauver plusieurs fois, pour alléger la pression sur le camp d’al-Hol», explique la responsable.