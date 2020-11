Tribunal fédéral : Retrait autorisé de l’initiative «Non à la pénalisation du mariage»

Le comité d’initiative «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage» a retiré son texte, empêchant le peuple de se prononcer à nouveau après l’annulation du résultat de la votation par le Tribunal fédéral.

Il n’y aura pas de nouvelle votation pour l’initiative «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage».

Le comité avait le droit de retirer l’initiative «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage» après l’annulation du vote par le Tribunal fédéral. Le TF estime que le retrait ne porte pas atteinte à la liberté de vote et rejette plusieurs recours.